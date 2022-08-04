Британцев призвали готовиться к суровой зиме

Энергорегулятор Ofgem предупредил, что домохозяйства Британии ждет суровая зима

Британский энергорегулятор Ofgem предупредил, что домохозяйства ждет суровая зима и призвал готовиться к росту цен. Как сообщает Bloomberg, счета вырастут более чем на 60 процентов в октябре до рекордного уровня, а в январе рост цен продолжится. Агентство не исключает, что неконтролируемый рост цен на энергоносители рискует ввергнуть миллионы людей в нищету.

Глава компании Джонатан Бреарли признал, что простого решения проблемы не существует. Потолок цен на электроэнергию будет корректироваться ежеквартально, а не два раза в год, чтобы лучше адаптироваться к волатильности рынка. Тем не менее в сложной ситуации окажутся миллионы человек по всей стране. По данным благотворительной организации National Energy Action, каждое третье домохозяйство — более 8 миллионов человек — в октябре может столкнуться с топливной бедностью.

Ценовой потолок, который распространяется примерно на 24 миллиона британских домохозяйств, предназначен для защиты клиентов, в нынешних условиях он мало что может сделать. Правительство ранее объявило о скидке в размере 400 фунтов стерлингов на счета с октября, чтобы помочь плательщикам счетов с растущими расходами. Но контролировать ситуацию будет сложно, поскольку с наступлением отопительного сезона цены продолжат расти.

Ранее аналитики Национального института экономических и социальных исследований Великобритании (NIESR) пообещали стране наступление астрономической инфляции уже в следующем году. Говоря о доходах, в NIESR указали, что они могут упасть на рекордные 2,25 процента. Так что многим британским семьям придется использовать сбережения или дорогой кредит для оплаты основных расходов на отопление и питание этой зимой. Предполагается, что такими темпами уже к 2024 году количество домохозяйств без сбережений увеличится до 5,3 миллиона, это вдвое больше, чем сейчас.