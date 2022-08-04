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Известная актриса захотела избавиться от роскошного дома в США

Актриса Аманда Черни выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе за $3,7 млн

Фото: Imagespace / globallookpress.com

Американская актриса и блогер Аманда Черни захотела избавиться от роскошного дома в США. Известная по роли в фильме «Няня. Королева проклятых» артистка выставила особняк на продажу за 3,7 миллиона долларов (222,6 миллиона рублей), сообщает Dirt.

Объект находится в лос-анджелесском районе Вэлли Виллидж. Черни приобрела его в 2019 году за 2,3 миллиона долларов. Площадь двухэтажного бетонного дома составляет около 340 квадратных метров. В нем четыре спальни, четыре ванные и отдельная уборная. На первом этаже располагается открытое пространство с кухней, столовой и гостиной. Через стеклянные двери можно выйти на террасу рядом с бассейном. Помимо него, во дворе имеются барбекю и СПА-зона.

В интерьере преобладает белый цвет, практически во всех помещениях присутствуют широкие окна в пол. Большая часть мебели, полы и стены в некоторых помещениях выполнены из дерева. Дом оснащен современными технологиями, в том числе системой «Умный дом» с контролем динамиков, освещения, отопления и системы безопасности.

Ранее в августе недвижимость в Лос-Анджелесе захотела продать актриса и телеведущая Валери Бертинелли. Она выставила на продажу дом в Голливуд Хилс за 2,5 миллиона долларов. Внутри жилья три спальни и ванные, а снаружи — бассейн с виноградной беседкой.

Александра Качан
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