Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Известная актриса решила избавиться от дома в Голливуде

Актриса Валери Бертинелли выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе за $2,5 млн

Фото: Jordan Strauss / AP

Известная актриса и телеведущая Валери Бертинелли решила избавиться от особняка в Лос-Анджелесе. Артистка выставила на продажу дом в Голливуд Хилс за 2,5 миллиона долларов (более 150 миллионов рублей), сообщает Dirt.

Бертинелли приобрела особняк 1962 года постройки в 2020 году за 1,9 миллиона долларов. Дом располагается на участке в 0,6 гектара. Он окружен забором и высокими деревьями. Помимо основного здания, на участке находятся несколько террас, столовая, виноградная беседка и просторный бассейн.

Внутри дома площадью 232,3 квадратного метра три спальни и три ванные. Их дополняют гостиная с массивным камином и выходом на задний двор, смежная с ней столовая и кухня. В хозяйской спальне есть гардеробная и стеклянные двери, ведущие наружу. Интерьер оформлен в светлых тонах с черными акцентами, во всех помещениях имеются деревянные полы и широкие окна.

В мае дом в Голливуде захотел продать участник американской поп-группы Maroon 5 Джесси Кармайкл. Он рассчитывает получить за недвижимость 3,9 миллиона долларов. В прошлом двухэтажный особняк с двумя спальнями принадлежал певице K.D. Lang.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
США расширили санкции против России
В Германии нашли средство для борьбы с энергокризисом
Россиянка побывала в круизе в Турции и рассказала об отсутствии окон и алкоголя
Известная актриса решила избавиться от дома в Голливуде
Премьер Венгрии провел переговоры с Трампом
Пелоси выступила с предложением в парламенте Тайваня
Бояков заявил о создании своего театра
Антонов заявил о вреде антироссийских санкций для мировых рынков
Россиянам посоветовали сезонный продукт для снижения давления
Женщина вышла замуж за полуголого официанта с вечеринки в честь своего развода
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.