Известная актриса решила избавиться от дома в Голливуде

Актриса Валери Бертинелли выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе за $2,5 млн

Известная актриса и телеведущая Валери Бертинелли решила избавиться от особняка в Лос-Анджелесе. Артистка выставила на продажу дом в Голливуд Хилс за 2,5 миллиона долларов (более 150 миллионов рублей), сообщает Dirt.

Бертинелли приобрела особняк 1962 года постройки в 2020 году за 1,9 миллиона долларов. Дом располагается на участке в 0,6 гектара. Он окружен забором и высокими деревьями. Помимо основного здания, на участке находятся несколько террас, столовая, виноградная беседка и просторный бассейн.

Внутри дома площадью 232,3 квадратного метра три спальни и три ванные. Их дополняют гостиная с массивным камином и выходом на задний двор, смежная с ней столовая и кухня. В хозяйской спальне есть гардеробная и стеклянные двери, ведущие наружу. Интерьер оформлен в светлых тонах с черными акцентами, во всех помещениях имеются деревянные полы и широкие окна.

В мае дом в Голливуде захотел продать участник американской поп-группы Maroon 5 Джесси Кармайкл. Он рассчитывает получить за недвижимость 3,9 миллиона долларов. В прошлом двухэтажный особняк с двумя спальнями принадлежал певице K.D. Lang.

