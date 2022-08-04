Люся Чеботина заявила о нападении концертных организаторов на нее и ее мать

Певица Люся Чеботина сообщила о нападении организаторов концерта и вымогательстве денег

Российская певица Люся Чеботина сообщила, что на нее напали организаторы концерта, на котором она должна была выступать. Об инциденте 25-летняя артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Исполнительница должна была выступить в Санкт-Петербурге, однако из-за конфликта с одним из организаторов так и не вышла на сцену. «У меня должен был состояться открытый концерт в Питере, как уже потом оказалось, корпоратив. И не состоялся он по причине того, что соучредитель этого заведения зашел к нам в примерку и начал прямо перед моим выходом на сцену общаться по-хамски со мной и моей мамой (она мой директор). Налетал, хватал меня за джинсы, в наш адрес шли оскорбления и мат, чуть ли не лез в драку. Все стояли и смотрели на происходящее вместо того, чтоб его увести», — рассказала певица.

Чеботина заявила, что после произошедшего у нее началась истерика, а организатор начал вымогать у артистки и ее матери деньги. Девушка добавила, что им «чудом удалось выбраться». Исполнительница не стала называть имени нападавшего, однако поведала, что инцидентом уже занимаются ее адвокаты.

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