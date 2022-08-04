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Люся Чеботина заявила о нападении концертных организаторов на нее и ее мать

Певица Люся Чеботина сообщила о нападении организаторов концерта и вымогательстве денег

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Люся Чеботина сообщила, что на нее напали организаторы концерта, на котором она должна была выступать. Об инциденте 25-летняя артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Исполнительница должна была выступить в Санкт-Петербурге, однако из-за конфликта с одним из организаторов так и не вышла на сцену. «У меня должен был состояться открытый концерт в Питере, как уже потом оказалось, корпоратив. И не состоялся он по причине того, что соучредитель этого заведения зашел к нам в примерку и начал прямо перед моим выходом на сцену общаться по-хамски со мной и моей мамой (она мой директор). Налетал, хватал меня за джинсы, в наш адрес шли оскорбления и мат, чуть ли не лез в драку. Все стояли и смотрели на происходящее вместо того, чтоб его увести», — рассказала певица.

Чеботина заявила, что после произошедшего у нее началась истерика, а организатор начал вымогать у артистки и ее матери деньги. Девушка добавила, что им «чудом удалось выбраться». Исполнительница не стала называть имени нападавшего, однако поведала, что инцидентом уже занимаются ее адвокаты.

Ранее стало известно, что освобожденного по ошибке похитителя бульдогов Леди Гаги вновь задержали.

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Анастасия Астахова
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