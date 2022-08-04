Освобожденного по ошибке похитителя бульдогов Леди Гаги вновь задержали

Полиция вновь арестовала мужчину, похитившего бульдогов Леди Гаги в 2021 году

Полиция вновь задержала похитителя французских бульдогов американской певицы Леди Гаги, освобожденного по ошибке в начале апреля. Об этом сообщает Daily Mail.

19-летнего Джеймса Ховарда Джексона арестовали 3 августа, спустя почти пять месяцев после его выхода на свободу. Причиной освобождения мужчины стала «канцелярская ошибка».

Преступление было совершено в феврале 2021 года. По версии следствия, Джексон выстрелил в выгульщика собак певицы, после чего забрал трех бульдогов, одному из которых удалось сбежать, и скрылся с ними на белом автомобиле. Джеймс вместе с двумя пособниками обвиняется в покушении на убийство, заговоре с целью совершения ограбления и ограблении второй степени. Всего полиция задержала пятерых подозреваемых, двое из которых стали соучастниками преступления уже после совершения нападения.

Похищенных питомцев вернули Гаге через несколько дней, за их возвращение поп-звезда обещала награду в 500 тысяч долларов. Утверждается, что нападавшие не знали хозяина животных, но совершили преступление из-за высокой стоимости французских бульдогов. Цена собаки с хорошей родословной может достигать 10 тысяч долларов.

Ранее бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински обратилась к американской певице Бейонсе с просьбой изменить текст ее песни Partition, в которой упоминается ее роман с экс-президентом США Биллом Клинтоном.