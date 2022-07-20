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В США по ошибке освободили похитителя французских бульдогов Леди Гаги

В США по ошибке освободили из-под стражи похитителя французских бульдогов Леди Гаги

Фото: Palace Lee / Matrixpictures.Co.U / Legion-media

В США по ошибке освободили из-под ареста мужчину, который похитил французских бульдогов американской певицы и актрисы Леди Гаги. Информация об этом опубликована на официальном сайте Службы федеральных маршалов.

Как сообщается, полиция выпустила 19-летнего Джеймса Ховарда Джексона из-под стражи 6 апреля 2022 года из-за «канцелярской ошибки». В своем обращении к гражданам правоохранители указали, что похититель может быть «вооружен и опасен». Правоохранители также пообещали вознаграждение в размере 5 тысяч долларов за информацию, которая привела бы к поимке Джексона.

Преступление было совершено в феврале 2021 года. По версии следствия, Джексон выстрелил в выгульщика собак певицы, после чего забрал трех бульдогов, одному из которых удалось сбежать, и скрылся с ними на белом автомобиле. Джеймс вместе с двумя своими пособниками обвиняется в покушении на убийство, заговоре с целью совершения ограбления и ограблении второй степени. Всего полиция задержала пятерых подозреваемых, двое из которых стали соучастниками преступления уже после совершения нападения.

Похищенных питомцев вернули Гаге через несколько дней, за их возвращение поп-звезда обещала награду в 500 тысяч долларов. Утверждается, что нападавшие не знали хозяина животных, но совершили преступление из-за высокой стоимости французских бульдогов. Цена собаки с хорошей родословной может достигать 10 тысяч долларов.

Ранее Леди Гага рассказала о желании завершить карьеру из-за проблем с психикой.

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Дениза Мацаева
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