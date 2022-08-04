Разработан новый способ создания квантовых компьютеров

Nature Chemistry: квантовые компьютеры предложили создавать с помощью химии

Команда ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Гарвардского университета предложила новый способ создания квантовых компьютеров. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Chemistry.

Обычно современные компьютеры работают на основе схем и полупроводников, однако специалисты предложили сделать внутренности устройства с помощью атомных строительных элементов, формирующих более крупные молекулярные структуры.

Для этого специалисты создали крошечные молекулы, называемые функциональной группой, которые состоят из атомов кальция и кислорода и действуют как кубиты. При присоединении к другой молекуле можно добавить структуре необходимые свойства. Например, такая разработка с легкостью выдерживала лазерное охлаждение, что является ключевым критерием при создании квантовых компьютеров.

В июле сотрудники Университета Инсбрука в Австрии представили новый тип универсального квантового компьютера с использованием многоуровневых квантовых систем — кудитов.