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В Китае рассказали о беспрецедентном потеплении

Температура в Китае в последние несколько лет совпала с историческими максимумами

Фото: Ling Tang / Unsplash

В последние несколько лет 131 китайская метеостанция зафиксировала температуры, которые совпали с историческими максимумами или превысили их. О беспрецедентном потеплении в стране сообщает Reuters.

За весь 2021 год подобные температуры зафиксировали 62 метеостанции. По данным бюро погоды Китая, страна считается «регионом, чувствительным к изменению климата». С 1951 года каждое десятилетие температура поднимаются на 0,26 градуса Цельсия, в то время как среднемировая динамика достигла 0,15 градуса.

Местные власти заявили, что средняя температура почвы в стране в последние 70 лет росла гораздо быстрее, чем в остальном мире. По прогнозам, тенденция продолжится. «В будущем повышение средних региональных температур в Китае будет значительно выше, чем в мире», — рассказали в Национальном климатическом центре Китая.

Ранее в Китае на севере и юге страны продолжительные ливни вызвали сильные наводнения. Национальный климатический центр выразил опасение, что в стране повторится опят лета прошлого года, когда стихийное бедствие обернулось смертями сотен людей.

Полина Кислицына
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