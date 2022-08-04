Яркая одежда стала трендом в 2022 году

Glamour: дофаминовый стиль, который предполагает яркие вещи, стал трендом в 2022 году

Предметы гардероба с обилием декора стали популярны в 2022 году. Об этом сообщает британская версия журнала Glamour.

Речь идет о так называемом дофаминовом стиле, название которого отсылает к наименованию гормона удовольствия. Отмечается, что данный тренд предполагает не базовые вещи, а одежду ярких цветов, которые украшены красочным принтом, стразами, перьями, пайетками и другими элементами.

«Такие образы должны поднимать настроение, поэтому дофаминовый стиль отличается у каждого человека в зависимости от его вкусов, образа жизни и интересов. Кто-то лучше всего чувствует себя в джинсах, кто-то предпочитает носить юбки», — уточняется в материале.

По словам стилистки Каролин Мейер, люди, придерживающиеся указанного стиля, как правило, чувствуют себя более уверенными, поскольку подбирают образы согласно своим предпочтениям. «Если человеку нравится его внешний вид, то он начинает вести себя более раскованно — это проявляется в голосе и даже позах», — высказалась она в заключение.

В июне редактор портала Page Six Style Элана Фишман назвала самую модную откровенную одежду на лето 2022 года. По словам стилистки, певицы Дженнифер Лопес, Рианна, Рита Ора, актриса Джулия Фокс, а также модели Хейли Бибер и Оливия Калпо ввели тренд на вещи на тонких бретелях и завязках. В связи с этим эксперт предложила добавить в свой повседневный гардероб изделия с вырезами и декольте, дополненными шнуровкой.