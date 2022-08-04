Правоохранители начали выяснять обстоятельства гибели женщины и ее дочери в Уфе

Следователи начали выяснять обстоятельства гибели женщины и ее дочери в Уфе — тело одной из них было найдено в квартире с колото-резаными ранениями. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

По данным ведомства, 4 августа около многоквартирного дома в Уфе было обнаружено тело местной жительницы. При осмотре квартиры женщины правоохранители также нашли мертвой ее 16-летнюю дочь, на теле которой были колото-резаные ранения. По одной из версий, женщина могла убить свою дочь, а затем сама свела счеты с жизнью.

Ранее сообщалось, что россиянин зарезал многодетную мать на глазах у ребенка в Калуге — он ударил женщину ножом в шею, рана оказалась смертельной. Когда мужчину задержали, он полностью признал вину в случившемся.