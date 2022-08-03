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Россиянин зарезал многодетную мать на глазах у ребенка

Житель Калуги убил ножом многодетную мать на глазах у ребенка

Фото: Shutterstock

Россиянин зарезал многодетную мать на глазах у ребенка в Калуге — он ударил женщину ножом в шею, рана оказалась смертельной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры по Калужской области.

По данным ведомства, в настоящий момент 28-летний фигурант задержан, решается вопрос о его аресте.

Следователи смогли восстановить картину преступления: вечером 2 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей сожительницей, многодетной матерью. В какой-то момент он ударил ее ножом в шею прямо на глазах у несовершеннолетнего ребенка. После этого преступник скрылся, а жертва погибла. Когда мужчину задержали, он полностью признал вину в случившемся.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина ударил таксиста ножом во время ссоры в машине. Потерпевшего доставили в городскую больницу, где медики диагностировали у него проникающее ранение живота.

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Леонид Микуляк
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