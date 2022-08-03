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Россиянин ударил таксиста ножом в живот во время ссоры в машине

В Екатеринбурге 25-летний пассажир ударил таксиста ножом в живот во время ссоры в машине

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге 25-летний пассажир напал на 33-летнего таксиста во время поездки. Об этом в среду, 3 августа, сообщает e1.ru.

Инцидент произошел вечером 30 июля. Молодой человек, которому не понравились условия поездки, поссорился с водителем. Находясь в салоне машины, он достал нож и ударил им таксиста в живот.

Потерпевшего доставили в городскую больницу №36, где медики диагностировали у него проникающее ранение живота.

Вскоре подозреваемого задержала полиция, он признался в содеянном. В отношении него возбудили дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Ему грозит до 10 лет колонии.

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Елизавета Новикова
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