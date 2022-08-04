Цены на нефть рекордно упали

Цены на нефть Brent упали до 94 долларов за баррель

Цены на нефть Brent упали до отметки в 94 доллара за баррель — рекордно низкого уровня с 21 февраля, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьских фьючерсов теряет 2,5 процента к закрытию предыдущего дня. WTI также дешевеет — фьючерсы падают до отметки в 88,3 доллара.

Цены падают на опасениях по поводу снижения спроса, провоцируемого рисками для экономик США и Европы, отмечает Reuters. Вызывает опасения также долговой кризис в развивающихся странах и жесткая политика Китая, крупнейшего импортера нефти, в отношении коронавируса.

Спрос может сдержать и замедление экономической активности, вызванное ужесточением денежно-кредитной политики в ряде государств. Так, 4 августа ставку повысил Банк Англии, предупредивший о рисках рецессии в стране.