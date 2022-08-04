Памфилова заявила о планах Запада по срыву и дискредитации выборов в России

Глава ЦИК Памфилова заявила о планах Запада по срыву и дискредитации выборов в России

Запад попытается сорвать и дискредитировать предстоящие выборы в России, которые пройдут в единый день голосования 11 сентября. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, сообщает в четверг, 4 августа, РИА Новости.

«Работа там идет очень серьезная для того, чтобы и сорвать, и дискредитировать большую федеральную кампанию. Я думаю, что и этой кампании достанется», — сказала она.

При этом глава ЦИК констатировала, что оппоненты России за рубежом, которые ставят перед собой цель сорвать выборы в стране, сейчас затаились и «не очень проявляются».

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что прозападные массмедиа и социальные сети ведут подготовку к активному воздействию на избирательный процесс в России в ходе предстоящих в единый день голосования 11 сентября выборов.