Совфед заявил о подготовке прозападных медиа к воздействию на выборы в России

В Совете Федерации заявили о подготовке прозападных медиа к воздействию на выборы в России

Прозападные массмедиа и социальные сети ведут подготовку к активному воздействию на избирательный процесс в России в ходе предстоящих выборов в единый день голосования 11 сентября. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, сообщает ТАСС во вторник, 2 августа.

«В настоящее время мы фиксируем подготовку прозападных СМИ и соцсетей, включая ресурсы иноагентов, к активному воздействию на электоральный процесс», — сказал он.

В июле члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с Василием Пискаревым провели встречу с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии России Николаем Булаевым. В ходе нее отмечалось, что ожидаются попытки подорвать доверие населения к дистанционному электронному голосованию, организовать кибератаки на ресурсы ЦИК и избиркомов и другие провокации.