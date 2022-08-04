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Россияне стали чаще путешествовать в Европу в июле

Ostrovok.ru: в июле бронирование россиянами зарубежных отелей выросло в 1,5 раза

Фото: Arnulf Hettrich / Globallookpress.com

В июле российские туристы забронировали в 1,5 раза больше отелей за рубежом по сравнению с июнем за счет европейских направлений. Об этом говорится в исследовании Ostrovok.ru, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что после снятия ограничений на пересечение российской границы, которое вступило в силу 15 июля, туристы стали чаще путешествовать по европейским направлениям через Литву, Финляндию, Латвию и Эстонию, которые россияне используют как транзитные пункты.

Так, спрос на размещение в Финляндии за месяц вырос в четыре раза, в Литве и Эстонии — в два раза, в Латвии — на 65 процентов. Лидером является Белоруссия — на ее долю приходится 39 процентов от всех зарубежных бронирований июля. Специалисты Ostrovok.ru указывают, что тренд подтверждается небольшой продолжительностью бронирований (в среднем два дня).

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В «Коммерсантъ» также заметили, что увеличился спрос на автобусные перевозки (из Санкт-Петербурга в Таллин, Хельсинки, Ригу и Минск, из Москвы в Минск), а также выросло количество заказов на перелеты из приграничных стран дальше в Европу. Так, согласно оценкам «Яндекс.Путешествий», в период с 15 до 31 июля показатель вырос на 25 процентов относительно первой половины месяца.

По данным Ostrovok.ru, россияне чаще всего отправляются в Германию (число бронирований выросло в два раза), в Австрию (прирост 80 процентов), Португалию (60 процентов), Италию (45 процентов), Польшу (40 процентов), Грецию (40 процентов), Испанию (30 процентов), Францию (25 процентов). Средний чек за проживание в отелях за рубежом с датами заезда в июле составил 22,4 тысячи рублей за три ночи, сутки в среднем обходятся в 6,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что россияне совершили более 8,4 миллиона поездок за границу за первые шесть месяцев 2022 года. В топ-10 стран для путешествий вошли Турция, ОАЭ, Египет, Доминикана, Мальдивы, Израиль, Сербия, Венгрия, Куба и Катар.

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Дарья Рыбак
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