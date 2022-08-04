Россияне скупили десятки тонн золота

«Ъ»: продажи золотых слитков резко выросли в российских банках в последние месяцы

В последние месяцы россияне активно вкладывали рубли в золотые слитки — после отмены налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке слитков из драгметаллов крупнейшие банки в стране продали уже несколько десятков тонн золота. О повышенном интересе населения к такому активу сообщает «Коммерсантъ».

Издание провело опрос, согласно которому за пять месяцев клиенты Сбербанка приобрели 10,9 тонны золотых слитков. Банк ВТБ в середине апреля заявлял о продаже двух тонн золота в слитках, однако более свежих данных нет. Также за последние четыре месяца клиенты сегмента Private Banking банка ПСБ купили одну тонну золотых слитков. Продажи резко выросли в последние месяцы и в других крупных кредитных организациях — Россельхозбанке, Московском кредитном банке (МКБ), Совкомбанке.

В банках отмечают, что среди покупателей пользуются спросом слитки всех размеров — от 1 грамма до 12,5 килограмма (400 унций). Издание добавляет, что клиенты часто выбирали крупные слитки, от одного килограмма, при этом в ВТБ продавали слитки даже по 100 килограммов. В МКБ указали, что россиян в основном интересовали объем от 11 до 13 килограммов. В Совкомбанке клиенты чаще всего приобретали мерные слитки в 1 килограмм и стандартные слитки, весом 12,5 килограмма. Небольшие слитки пользовались популярностью в Россельхозбанке — в нем чаще всего продавалось золото в 5 и 10 граммов. Тем не менее в настоящее время тенденция немного меняется, рассказали в Сбербанке. Спрос на большие слитки от одного килограмма и выше постепенно снижается, а на слитки меньшего номинала остается высоким.

Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин советует приобретать вместо золота безналичную валюту. Несмотря на введение в этом году налоговых послаблений при операциях с золотыми слитками, данный финансовый актив обладает низкой ликвидностью — его не получится продать быстро и по реальной стоимости. Рассчитывать на рост стоимости золота можно лишь с учетом обесценивания российской валюты. Однако в случае девальвации рубля, по его мнению, проще заработать на безналичной иностранной валюте. Для нее доступны многие варианты: вывоз за границу, обмен и так далее, тогда как с золотыми слитками этого сделать нельзя.

Закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц был подписан президентом России Владимиром Путиным 9 марта 2022 года. В пояснительной записке сказано, что налог был основным препятствием для использования драгметаллов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики.

