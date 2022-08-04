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Россиян предупредили о подорожании горнолыжного отдыха в стране

АТОР: стоимость зимнего отдыха на горнолыжных курортах России повысится до 20 процентов

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Туроператоры предупредили россиян о заметном подорожании горнолыжного отдыха в стране в предстоящем зимнем сезоне. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно прогнозам, стоимость отдыха в зависимости от направления повысится в среднем от 10 до 20 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. «При этом у многих гостиниц динамическое ценообразование. Отели будут корректировать цены по мере роста спроса, а начнется он уже осенью, поэтому выгоднее всего покупать зимний отдых именно летом», — добавили в ассоциации.

Специалисты отметили, что несмотря на открытие европейских границ и снятие ковидных ограничений, спрос на отечественные горнолыжные курорты останется высоким и на пике сезона загрузка гостиниц составит 100 процентов.

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Так, наиболее бюджетно можно отдохнуть на Шерегеше — компания «Мультитур» предлагает отправиться на неделю на горнолыжный курорт в феврале 2023 года за 17 тысяч рублей на двоих. Путевки на Новый год обойдутся двоим туристам как минимум в 42,5 тысячи рублей без питания («Русский Экспресс»). Туры на Домбай на зимние праздники стоят от 27,5 тысячи рублей.

Дороже выйдет отдых на «Розе Хутор»: PAC Group предлагает провести Новый год на курорте за 55 тысяч рублей на двоих. В турпакет входит перелет, недельное проживание в отеле категории три звезды и питание на баз завтраков. У «Русского Экспресса» путевки с аналогичными условиями начинаются от 79,9 тысячи рублей, у туроператора «Мультитур» — от 180 тысяч рублей.

Провести зимний отпуск в трехзвездочной гостинице на Красной поляне можно от 38,7 тысячи рублей на двоих в январе и от 87,8 тысячи рублей в декабре. Туры с размещением в отелях категории четыре звезды можно приобрести от 102,7 тысячи рублей на двоих.

Ранее специалисты федеральной сети турагентств «1001 тур» назвали россиянам самые бюджетные направления для пляжного отдыха в августе. По словам экспертов, наиболее дешевые путевки с отправлением из Москвы стоят от 35 тысяч рублей.

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Валентина Процкова
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