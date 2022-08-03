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Назван способ отдохнуть на море в августе за 35 тысяч рублей на двоих

АТОР: Крым назван самым бюджетным направлением для отдыха у моря в августе

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Globallookpress.com

Специалисты федеральной сети турагентств «1001 тур» назвали россиянам самые бюджетные направления для пляжного отдыха в августе. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов, наиболее дешевые путевки с отправлением из Москвы стоят от 35 тысяч рублей. Самыми выгодными в последний летний месяц оказались туры в Крым — поездка на 10 дней стартует от 35,2 тысячи рублей на двоих.

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Еще один способ бюджетно отдохнуть на море — отправиться на курорты Калининграда и Абхазии, куда можно приобрести десятидневные путевки на двоих до 70 тысяч рублей. Выше ценник на поездки в Сочи и ОАЭ — наиболее дешевые варианты стоят 78,8 и 111,7 тысячи рублей соответственно. 

Желающим отправиться на отдых в Бахрейн придется заплатить в среднем 136,7 тысячи рублей. Путешествие в Катар обойдется в 162,4 тысячи рублей, на Шри-Ланку — 208,9 тысячи, в Турцию — от 220,1 тысячи. Для любителей курортов премиум-сегмента предлагаются туры на Сейшелы (252,8 тысячи рублей) и Мальдивы (297,5 тысячи).

Ранее в июле представители туриндустрии раскрыли россиянам способ попасть на популярные европейские курорты. Так, туристам предложили добираться до Европы через Вильнюс, куда можно доехать на автобусе из Минска или Москвы. Стоимость билетов начинается от 1,6 и 8,6 тысячи рублей соответственно.

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Валентина Процкова
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