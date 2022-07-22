Назван еще один бюджетный способ попасть на курорты Европы

TourDom: до европейских курортов можно бюджетно добраться на автобусах через Вильнюс

Представители туристической индустрии назвали еще один способ попасть на популярные европейские курорты. Об этом пишет портал TourDom.

Так, путешественникам предложили добираться до Европы через Вильнюс, куда можно доехать на автобусе из Минска или Москвы. Стоимость билетов начинается от 1,6 и 8,6 тысячи рублей соответственно.

Из литовской столицы можно бюджетно долететь до средиземноморских курортов. Например, авиакомпания AirBaltik два раза в неделю летает до хорватского Дубровника, билеты обойдутся в 24 тысячи рублей.

Также есть возможность добраться из Вильнюса до греческого острова Родос, стоимость билетов начинается от 22 тысяч рублей. Авиабилеты до Барселоны на рейсах лоукостеров Wizz Air и Ryanair стоят 25-29 тысяч рублей.

Ранее сервис путешествий «Туту.ру» назвал Хельсинки самым удобным стыковочным пунктом для поездок в Европу. Путь на автобусе из Санкт-Петербурга составит около семи часов, билеты стоят примерно 4000 рублей.