Россиянам назвали способ дешево съездить в Европу

«Туту:ру» назвал Хельсинки самым удобным стыковочным пунктом для поездок в Европу

После открытия сухопутных границ у российских туристов появилось больше возможностей выгодно съездить в Европу, избежав переплаты за авиабилеты. Новые способы дешево отправиться заграницу раскрыли эксперты сервиса путешествий «Туту.ру», пресс-релиз имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты посоветовали не покупать авиабилеты со стыковкой в Турции, ОАЭ или других странах, а строить свой маршрут по схеме «автобус плюс самолет». Для этого сначала необходимо добраться до приграничных зарубежных населенных пунктов по земле, а затем лететь внутриевропейскими лоукостерами.

Один из самых удобных вариантов — автобус до Хельсинки из Санкт-Петербурга. Время в пути составит около семи часов. Билеты стоят примерно 4000 рублей.

Другой вариант предполагает транзит через страны Прибалтики. Например, добраться на автобусе до Таллина из Москвы, Санкт-Петербурга или Пскова можно за 2,5-12 тысяч рублей. Билеты до Риги обойдутся от 8 до 12 тысяч рублей.

Кроме того, россиянам доступны автобусы в Варшаву с отправлением из Калининграда, Москвы и Петербурга. Цены на билеты стартуют от 5000 рублей.

Жители юга России могут воспользоваться автобусами до Тбилиси и Батуми, которые регулярно отправляются из Грозного, Владикавказа, Краснодара, Невинномысска, Ессентуков, Минеральных Вод, Пятигорска, Нальчика и Ставрополя. Стоимость билетов варьируется в пределах 3-10 тысяч рублей. Из Грузии до популярных европейских городов можно улететь за 15-120 тысяч рублей.

Ранее Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге предупредило, что запись на прием визовых заявлений закрыта до сентября. В дипмиссии пояснили, что из-за высокого спроса свободных мест в графике не осталось до конца августа.