Россиян предупредили о сложностях при подаче документов на визу в Финляндию

Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге: мест для подачи заявлений на август нет

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге предупредило, что запись на прием визовых заявлений закрыта до сентября из-за нехватки свободных мест в графике. Такая информация размещена в официальном сообществе консульства во «ВКонтакте».

В настоящий момент наблюдаются сложности при подаче документов — свободных слотов нет до конца августа. При этом отмечается, что места могут освобождаться в случае отмены заявок от других граждан.

«В связи со снятием антиковидных ограничений теперь можно свободно путешествовать в Финляндию, и спрос на визы вырос», — говорится в сообщении.

Ранее россияне, побывавшие в Финляндии после открытия сухопутных границ, пожаловались на очереди и закрытые обменные пункты. По словам туристов, рубли меняют из-под полы по «грабительскому» курсу по 120 рублей за евро.