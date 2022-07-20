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Россиян предупредили о сложностях при подаче документов на визу в Финляндию

Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге: мест для подачи заявлений на август нет

Фото: Sergi Reboredo / Getty Images

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге предупредило, что запись на прием визовых заявлений закрыта до сентября из-за нехватки свободных мест в графике. Такая информация размещена в официальном сообществе консульства во «ВКонтакте».

В настоящий момент наблюдаются сложности при подаче документов — свободных слотов нет до конца августа. При этом отмечается, что места могут освобождаться в случае отмены заявок от других граждан.

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«В связи со снятием антиковидных ограничений теперь можно свободно путешествовать в Финляндию, и спрос на визы вырос», — говорится в сообщении.

Ранее россияне, побывавшие в Финляндии после открытия сухопутных границ, пожаловались на очереди и закрытые обменные пункты. По словам туристов, рубли меняют из-под полы по «грабительскому» курсу по 120 рублей за евро.

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Мария Гейн
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