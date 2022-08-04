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Товары от поставщиков IKEA начали продавать на «Яндекс.Маркете»

Товары от поставщиков IKEA начали продавать на «Яндекс.Маркете» под другими брендами

Скриншот: Яндекс.Маркет

Торговая площадка «Яндекс.Маркет» сообщила о старте продаж товаров от производителей, которые поставляли продукцию в сеть магазинов IKEA. Поставщики шведской компании продают мебель и товары для дома под другими брендами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

На данный момент продажи открыли 11 поставщиков IKEA. В их число вошли компания «АГФ-Групп», фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем». «Яндекс.Маркет» также ведет переговоры о работе с другими компаниями, ранее сотрудничавшими со шведской сетью.

IKEA объявила об окончательном уходе из России 15 июня. Компания заявила о продаже четырех заводов и сокращении масштабов бизнеса в стране. Представители сети заявили, что не видят возможности для возобновления продаж в обозримом будущем.

В начале июля IKEA открыла онлайн-распродажу оставшихся в России товаров. При переходе на сайт магазина клиенту предлагается встать в виртуальную очередь и дождаться возможности совершить покупку. Личный кабинет недоступен, товары нужно добавлять сразу в корзину.

Александра Качан
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