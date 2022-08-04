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ЦАР выразила заинтересованность в трех тысячах инструкторов из России

Директор СОМБ Иванов заявил, что в ЦАР запросили три тысячи инструкторов из России

Фото: Siegfried Modola / Reuters

Власти ЦАР уведомили ООН о том, что намерены запросить у России три тысячи военных инструкторов. Об этом заявил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов, передает РИА Новости.

С учетом уже работающих в ЦАР специалистов, их общая численность будет увеличена в 4 раза и достигнет 4135 человек. «Провести расширение в почти 4 раза — это, безусловно, непростая задача для нашей организации. Это связано с тем, что наши инструкторы проходят жесткий отбор и высококачественную подготовку», — заявил Иванов.

По его словам, в ближайшее время СОМБ отправит в ЦАР 300 готовых инструкторов. «А дальше расширение будет происходить малыми группами согласно плану, предусмотренному нашим контрактом. По обоюдному согласию с ЦАР и в целях безопасности этот план не будет публиковаться», — добавил директор СОМБ.

В мае стало известно, что двое сотрудников российской частной военной компании (ЧВК) были убиты в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Известно, что нападение на бойцов ЧВК произошло в префектуре Ухам-Пенде на севере страны. Наемники попали в засаду, организованную местной повстанческой группировкой «Коалиция патриотов за перемены» (КПП) в районе населенного пункта Джуве.

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Николай Чигасов
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