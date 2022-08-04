Фильм «Джокер 2» получил дату премьеры

Фильм «Джокер 2» выйдет на экраны 4 октября 2024 года

Вторая часть фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса получил дату премьеры. Об этом сообщает Deadline.

Сиквел выйдет на экраны 4 октября 2024 года под названием «Джокер: Безумие для двоих». К главной роли вернется актер Хоакин Феникс, злодейку Харли Квинн может сыграть певица Леди Гага.

Съемки фильма стартуют в декабре. Сюжет картины не раскрывается. Известно, что действие фильма развернется в психиатрической больнице города Аркхэм.

Психологический триллер «Джокер» вышел в 2019 году. Режиссером фильма выступил Тодд Филлипс, известный по картинам «Впритык», «Мальчишник в Вегасе» и «Борат». Собрав более 1 миллиарда долларов по всему миру, «Джокер» получил 11 номинаций на премию «Оскар», в двух из которых одержал победу. Хоакин Феникс получил награду за лучшую мужскую роль, а композитор Хильдур Гуднадоуттир — за лучший оригинальный саундтрек.