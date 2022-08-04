Звезда «Американского пирога» заявила о сексе с 200 людьми после выхода фильма

Звезда «Американского пирога» Кулидж заявила о сексе с 200 людьми после выхода фильма

60-летняя американская актриса Дженнифер Кулидж, сыгравшая роль матери Стифлера в четырех частях фильма «Американский пирог», рассказала о том, как сложилась ее жизнь после выхода картины. Об этом сообщает DailyMail.

По словам артистки, после премьеры первой части проекта она приобрела еще большую популярность. «Я получила много удовольствия от моей MILF-роли (термин обозначает привлекательную женщину в зрелом возрасте — прим. «Ленты.ру») и много секса после выхода "Американского пирога". В фильме было действительно много преимуществ. Я имею в виду, что у меня было около 200 человек, с которыми я бы никогда не переспала ранее», — призналась актриса.

Кулидж предположила, что «особое внимание» она получала из-за того, что окружающие ее люди видели в ней героиню фильма.

Премьера «Американского пирога» состоялась в 1999 году. В прокате лента собрала около 235 миллионов долларов, после чего создатели проекта сняли еще три части франшизы.

В июле этого года авторы приквела «Игры престолов» рассказали о секс-сценах в новом сериале.

