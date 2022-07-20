Авторы приквела «Игры престолов» рассказали о секс-сценах в новом сериале

Авторы приквела «Игры престолов» уменьшили количество секс-сцен в новом сериале

Авторы сериала «Дом дракона» Мигель Сапочник и Райан Кондал раскрыли подробности сюжета шоу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам создателей приквела «Игры престолов», в центре сюжета будут четыре главных героя. «Главные герои — две женщины и двое мужчин. Есть король (Визерис), его брат (Деймон), дочь короля (Рейнира) и ее лучшая подруга (Алисента). Лучшая подруга становится женой короля, приобретая статус королы. Сложно (принять тот факт — прим. «Ленты»), что твоя лучшая подруга выходит замуж за твоего отца. Но именно отсюда зарождается вражда между двумя сторонами», — отметили продюсеры.

Авторы шоу также рассказали, что отнеслись к освещению темы сексуального насилия над женщинами осторожнее, учтя критику, с которой столкнулась «Игра престолов». По их словам, они уменьшили количество сцен секса в новом сериале, однако полностью не исключили их, поскольку «сексуальное насилие по-прежнему широко распространено в этой вселенной».

«Мы в любом случае будем освещать эту тему. Нельзя игнорировать насилие над женщинами со стороны мужчин в то время. Эту проблему не следует преуменьшать, но также и не следует превозносить», — рассказал Сапочник.

Шоураннеры также отметили, что большая часть действия сериала развернется в Красном замке в Королевской Гавани, откуда правят Таргариены. В приквеле также появятся 17 новых драконов.

Премьера «Дома дракона» запланирована на 21 августа 2022 года. События сериала происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. В проекте снялись актеры Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Стив Туссэн, Ив Бест и Рис Иванс.

Ранее был опубликован тизер-трейлер приквела «Игры престолов».