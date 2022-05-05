Опубликован тизер-трейлер приквела «Игры престолов»
В сети появился тизер-трейлер приквела «Игры престолов» под названием «Дом дракона»
В сети появился тизер-трейлер приквела «Игры престолов» — фэнтези-сериала «Дом дракона». Ролик был опубликован на YouTube-канале HBO Max.
События шоу происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.