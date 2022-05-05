Опубликован тизер-трейлер приквела «Игры престолов»

В сети появился тизер-трейлер приквела «Игры престолов» под названием «Дом дракона»

В сети появился тизер-трейлер приквела «Игры престолов» — фэнтези-сериала «Дом дракона». Ролик был опубликован на YouTube-канале HBO Max.

События шоу происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.

Литературной основой сериала послужил первый том книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь». В проекте снялись Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Стив Туссэн, Ив Бест и Рис Иванс. Его премьера запланирована на 21 августа.

О начале съемок «Дома дракона» стало известно 27 апреля 2021 года. Сериал станет одним из шести спин-оффов «Игры престолов».