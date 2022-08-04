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Россия предупредила о риске провокаций на ядерных объектах Украины

В МИД России предупредили о риске провокаций на ядерных объектах Украины

Фото: Pixabay

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что существует риск провокаций на ядерных объектах Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, по его словам, действия Вооруженных сил России на Украине не угрожают ядерной безопасности, а напротив, преследуют целью защиту объектов от провокаций, риск которых существует.

«Российские военные взяли под охрану эти станции с одной единственной целью — недопущение использования националистическими украинскими формированиями, а также иностранными наемниками», — сказал Вишневецкий, добавив, что подобный риск несомненно существует.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Европа отказалась ускорить рост импорта электричества из страны. ЕС опасается, что контроль российскими силами нескольких объектов по производству ядерной энергии на Украине снизит безопасность ее энергосистемы.

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Марина Совина
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