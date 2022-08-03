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Европа отказалась ускорить рост импорта электричества из Украины

Глава Минэнерго Украины заявил, что ЕС отказался быстро наращивать импорт электричества

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В беседе с изданием Politico министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Европа отказалась ускорить рост импорта электричества из страны. ЕС опасается, что контроль российскими силами нескольких объектов по производству ядерной энергии на Украине снизит безопасность ее энергосистемы.

Галущенко сообщил, что Украина готова немедленно увеличить экспорт со 100 до 1690 мегаватт. На встрече с коллегами из ЕС в конце июля министр предложил в оперативном порядке выдать разрешение на увеличение торговли электроэнергией с Украиной, что даст странам возможность сэкономить 6 миллиардов кубических метров газа. Однако, по словам журналистов, неоднократные заявления Украины о возможной аварии на атомных объектах под контролем России напугали европейские страны.

Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) заявила, что предпочитает постепенно наращивать объемы импорта на 100 мегаватт каждый месяц в целях обеспечения безопасности. 29 июля операторы одобрили увеличение торговли электроэнергией с Украиной до 250 мегаватт. «Возможность дальнейшего увеличения торговых мощностей будет оценена в сентябре с учетом соображений стабильности и безопасности энергосистемы», — говорится в заявлении на сайте ENTSO-E.

Киев заинтересован в увеличении экспорта, так как сейчас нуждается в пополнении бюджета, отмечает Politico. По мнению Галущенко, быстрому росту поставок мешают «технические специалисты», которые предпочитают действовать «согласно процедурам». Украина экспортирует электричество в Румынию, а также летом подписала договор о сотрудничестве в сфере энергетики с Польшей.

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Софья Ермакова
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