Обувь одного цвета станет трендом осени
Редакторы модного журнала The Voice назвали обувь одного цвета новым трендом осени 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Речь идет о серебристой обуви, которая стала набирать популярность весной благодаря босоножкам с бантом люксового бренда Loewe. Как отмечают эксперты, этот предмет гардероба часто появлялся на фото инфлюэнсеров в соцсетях.
В настоящее время, по словам специалистов, данный тренд начал часто фигурировать на подиумах. Серебристые ботильоны, туфли-лодочки, полусапоги и кеды манекенщицы демонстрировали в недавних показах осенних коллекций таких марок, как Courrèges, David Koma, Giambattista Valli, Isabel Marant, Marcia и Prada.
В апреле стало известно, что наряды одного цвета стали трендом у знаменитостей. Журналисты новостного портала AP News обратили внимание, что звезды посетили церемонию награждения кинопремии «Оскар» и музыкальную премию «Грэмми» в пастельно-розовых образах. Американский модельер Прабал Гурунг, который создал платье для недавнего выхода актрисы Сары Джессики Паркер, назвал данный оттенок «нью-йоркским розовым».