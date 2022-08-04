Обувь одного цвета станет трендом осени

The Voice: обувь серебристого цвета станет новым трендом осени 2022 года

Редакторы модного журнала The Voice назвали обувь одного цвета новым трендом осени 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о серебристой обуви, которая стала набирать популярность весной благодаря босоножкам с бантом люксового бренда Loewe. Как отмечают эксперты, этот предмет гардероба часто появлялся на фото инфлюэнсеров в соцсетях.

В настоящее время, по словам специалистов, данный тренд начал часто фигурировать на подиумах. Серебристые ботильоны, туфли-лодочки, полусапоги и кеды манекенщицы демонстрировали в недавних показах осенних коллекций таких марок, как Courrèges, David Koma, Giambattista Valli, Isabel Marant, Marcia и Prada.

В апреле стало известно, что наряды одного цвета стали трендом у знаменитостей. Журналисты новостного портала AP News обратили внимание, что звезды посетили церемонию награждения кинопремии «Оскар» и музыкальную премию «Грэмми» в пастельно-розовых образах. Американский модельер Прабал Гурунг, который создал платье для недавнего выхода актрисы Сары Джессики Паркер, назвал данный оттенок «нью-йоркским розовым».