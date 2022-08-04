Стрижка «осьминог» стала трендом у знаменитостей

Прическа «осьминог» — гибрид стрижек шегги и маллета — стала модной в 2022 году

Стрижка под названием «осьминог» стала трендом у знаменитостей в 2022 году. Соответствующую информацию публикует модный портал Bustle.

Согласно материалу, указанная прическа является гибридом шегги (прическа, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах) и маллета (стрижка, при которой пряди по бокам и спереди короткие, а сзади удлиненные).

«Во время стрижки парикмахер оставляет слои на макушке длинными и сужает их к низу, создавая иллюзию щупальцев осьминога. "Осьминог" больше похож на так называемую "волчью стрижку"», — уточнила креативный директор салона Maxine Salon Эми Абрамайт.

Отмечается, что данному тренду последовали поп-исполнительница и актриса Майли Сайрус, супермодель Кайя Гербер и певица Билли Айлиш. «Прическа идеальна для людей, которые не любят укладывать волосы. В большинстве случаев достаточно высушить их феном и закрепить текстурирующим спреем», — высказался в заключение парикмахер Блейк Эванс.

В июле стало известно, что благодаря популярному сериалу «Очень странные дела» вновь вернулись в моду прически из 1980-х годов. Речь идет о таких стрижках, как шэг, маллет, пикси и бикси, для которых характерны многослойность и нарочитая небрежность. Отмечается, что указанные прически стали трендовыми благодаря широкой популярности героя Эдди Мансона, роль которого в шоу исполняет актер Джозеф Куинн.