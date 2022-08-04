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Российский брокер пожаловался властям США на швейцарский банк

Брокер «Открытие Инвестиции» обратился в Минфин США с жалобой на Credit Suisse
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Брокерская компания «Открытие Инвестиции» обратилась в санкционное подразделение Минфина США с жалобой на швейцарский банк Credit Suisse, сообщил генеральный директор российского предприятия Юрий Маслов, пишет РБК.

После того как в отношении российских банков из-за начала военной операции на Украине были введены санкции, власти США выпустили лицензию, позволявшую проводить с этими организациями операции, необходимые для прекращения отношений.

Однако, пояснил Маслов, Credit Suisse «очевидно, нарушал условия лицензии», не исполняя поданных в срок поручений о переводе части активов, в основном европейских ценных бумаг, в Национальный расчетный депозитарий (НРД). По мнению Маслова, Credit Suisse специально затянул их исполнения, избегая взаимодействия с российским брокером из-за рисков вторичных санкций.

Теперь в «Открытие Инвестиции» подали несколько обращений в OFAC. Первое обращение касалось необходимости продления действия лицензии, второе — непосредственно действий швейцарского банка. Обратились и в швейцарский регулятор, который при том перенаправил их в американское ведомство. «Уровень боязни вторичных санкций такой, что регулятор Швейцарии не может принять решение, не получив решение OFAC»», — рассказал Маслов.

«Открытие» попал под американские санкции еще 24 февраля, сразу после начала военной операции Москвы, вместе с ним ограничения коснулись тогда «Новикомбанка» и Совкомбанка. Клиенты банковского брокера в результате лишились возможности проводить операции с иностранными ценными бумагами.

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Платон Щукин
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