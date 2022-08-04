Продавщица раскрыла неприятную правду о работе в магазине Pandora

Продавщица Pandora Бернетт рассказала, что клиенты смачивают кольца слюной, чтобы снять их

Бывшая продавщица магазина датского ювелирного бренда Pandora Элли Бернетт раскрыла неприятную правду о поведении клиентов в магазинах. Соответствующий ролик она разместила в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом elliesburnett отметила, что во время примерок клиенты часто не могут снять кольца с пальца. Согласно правилам, консультант должен предложить покупателю миску с мыльной или обычной теплой водой.

Однако не все посетители дожидались указанных предметов и предпочитали наиболее быстрый способ избавления от украшения. «Многие из них кладут пальцы в рот и смачивают их слюной, чтобы изделие соскользнуло», — рассказала работница.

Кроме того, Бернетт указала на предвзятое отношение управляющих к подчиненным. «Однажды я опаздывала и по этой причине пришла на работу без макияжа. Мне сказали, что я выгляжу непрезентабельно. Мне пришлось просить маму принести косметику», — вспомнила юзерша.

В июле сотрудница магазина одежды объяснила необходимость стирать вещи после покупки. Девушка рассказала, что коллеги из магазина, в котором она работает, нередко носят одежду из актуальных коллекций во время своих смен, чтобы прорекламировать новое поступление. «Мы работаем целый день, потеем. В конце дня мы снимаем эту одежду, прикрепляем этикетки обратно и размещаем в торговом зале», — предупредила она.

