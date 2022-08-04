Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США оценили возможность начала войны Китая с Тайванем из-за визита Пелоси

Bloomberg сообщило о трех причинах для отказа Китая воевать с Тайванем из-за визита Пелоси
Цай Инвэнь и Ненси Пелоси

Цай Инвэнь и Ненси Пелоси. Фото: Wang Yu Ching / Globallookpress.com

Риторика Пекина относительно визита спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань за сутки сменилась с предупреждения о «пороховой бочке» к призывам к терпению, пишет американское агентство Bloomberg.

Как уточнил политолог Национального университета Чэнчи в Тайбэе Лев Нахман, ни одна из трех сторон, Китай, США или Тайвань, не готовы к «горячему конфликту». Издание пишет, что после того, как Пелоси благополучно приземлилась, провела ночь в Тайбэе и побеседовала с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, тон Китая сменился с воинственного на более спокойный. На брифинге в среду, 3 августа, ​​официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин попросила общественность дать правительству больше времени для ответа США и Тайваню.

Материалы по теме:
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022
Нэнси и красный дракон. Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
Нэнси и красный дракон.Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
Сегодня

Агентство сообщило о трех причинах для отказа Китая воевать с Тайванем. Автор статьи считает, что такая позиция отражает сложность взаимоотношений Китая с Тайванем, прагматизм Коммунистической партии и ситуацию с рейтингом председателя КНР Си Цзиньпина. По мнению экспертов, политик сосредоточился на минимизации рисков, так как вопрос продления его правления будет решаться на партийном съезде в конце 2022 года.

«Для Си Цзиньпина важно дать решительный ответ, но решительный ответ и участие в конфликте — это две большие разницы. Никакого горячего конфликта не будет, потому что ни одна из трех сторон этого не хочет», — оценил Нахман возможность начала войны Китая с Тайванем.

Ранее посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган пообещал большие последствия для США из-за визита Пелоси. По его словам, это приведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе и в отношениях Пекина и Вашингтона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В «Газпроме» сочли невозможной поставку турбины для «Северного потока» в Россию
Участники «Сахалина-2» решили изучить решение России о новом операторе
В России заявили о желании Киева разместить военнопленных именно в СИЗО Еленовки
В США оценили возможность начала войны Китая с Тайванем из-за визита Пелоси
Байден поприветствовал решение Сената США о расширении НАТО
Высоцкая дала совет по поиску мотивации при нежелании что-то делать
Украину обвинили в нарушении законов ведения войны
В России предложили ввести налоговый возврат для некоторых пенсионеров
Подсчитан масштаб ухода иностранных ритейлеров из России
Раскрыта необычная способность аппендицита
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.