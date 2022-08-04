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Зеленский призвал Си Цзиньпина провести прямые переговоры по ситуации на Украине

SCMP: Зеленский призвал Си Цзиньпина лично обсудить российскую спецоперацию на Украине

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к председателю КНР Си Цзиньпину провести прямые переговоры по ситуации на Украине. Он считает, что после личного обсуждения этой темы, китайский лидер сможет повлиять на проведение Россией специальной военной операции, сообщает South China Morning Post.

«Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад. Но у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно», — заявил Зеленский в интервью изданию.

По его словам, Китай является сильным государством с мощной экономикой, а также постоянным членом Совета Безопасности ООН, что позволит оказать серьезное политическое и экономическое влияние на Москву. Он подчеркнул, что если отрезать Россию от китайского рынка, то она по-настоящему почувствует себя экономически изолированной.

Ранее читатели журнала New York Post из США в комментариях под публикацией в Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призыв к Китаю объединиться и выступить против России.

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Марина Совина
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