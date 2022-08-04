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Появились подробности о покончивших с собой школьницах из Белгородской области

Покончившие с собой девочки-подростки из Белгородской области росли в хороших семьях

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Покончившие с собой 13-летние девочки из села Ровеньки в Белгородской области росли в хороших семьях, не употребляли наркотики и не состояли в дурных компаниях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова жителей поселка.

При этом знакомые подростков отметили, что перед смертью девочки стали чаще шутить о суициде, в их речи появились фразы о смерти. «Можно было услышать фразы: "Вот бы меня сбила машина" или "Пойду убью себя". Мы не придавали этому значения, а они свой "юмор" никак не объясняли», — описала подробности общения с подростками одна из их знакомых.

Агентству удалось также выяснить детали обнаружения тел детей. Покончивших с собой подростков обнаружил их сверстник — он катался на велосипеде по Ровенькам и увидел, как ему показалось, странные куклы.

«Подошли ближе и поняли — детские тела. Сначала впали в ступор, потом бросились к местному сторожу. Он вызвал скорую и полицию», — рассказал обнаруживший тела молодой человек.

О гибели подростков стало известно 29 июля. Тела школьниц обнаружили в центральном парке. Рядом с местом происшествия нашли принадлежавший одной из девочек блокнот с предсмертной запиской. В ней погибшая попросила у матери прощения и сообщила, что самостоятельно приняла решение уйти из жизни. Вторая девочка прощальных сообщений не оставила. Следователи выясняют обстоятельства смерти детей.

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Валерий Розенберг
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