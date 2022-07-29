Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Две 13-летние школьницы покончили с собой в парке в российском поселке

В Белгородской области две 13-летние девочки покончили с собой в парке поселка Ровеньки

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Две 13-летние девочки покончили с собой в парке Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, тела школьниц обнаружили в центральном парке приграничного поселка Ровеньки. Рядом с местом происшествия нашли принадлежавший одной из девочек блокнот с предсмертной запиской. В ней погибшая попросила у матери прощения и сообщила, что самостоятельно приняла решение уйти из жизни. Вторая девочка прощальных сообщений не оставила.

В Следственном комитете подтвердили гибель девочек. Об этом ТАСС сообщила представитель пресс-службы регионального управления ведомства Елена Козырева. По ее словам, в настоящий момент следователи выясняют обстоятельства смерти детей.

Ранее в Краснодаре пара студентов записала прощальное видео и попыталась покончить с собой. Их нашли под окнами многоэтажки на Сормовской улице. Молодой человек скончался на месте, а девушку с многочисленными травмами доставили в больницу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Курс рубля упал
Россиянам раскрыли способ защититься от клопов в отеле
В России появится первый экологичный город
Северная Македония передала Украине полученные от России танки
Влияние нового сбора для туристов на стоимость отдыха россиян оценили
Вооруженные силы Швеции столкнулись с кадровым кризисом
Александр Васильев раскрыл секрет молодости Надежды Бабкиной
Путин назначил нового замглавы МЧС
Бывшая сотрудница Джонсона назвала себя «няней для премьера»
Додон заявил о готовности властей Молдавии втянуть страну в войну с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.