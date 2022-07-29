Две 13-летние школьницы покончили с собой в парке в российском поселке

В Белгородской области две 13-летние девочки покончили с собой в парке поселка Ровеньки

Две 13-летние девочки покончили с собой в парке Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, тела школьниц обнаружили в центральном парке приграничного поселка Ровеньки. Рядом с местом происшествия нашли принадлежавший одной из девочек блокнот с предсмертной запиской. В ней погибшая попросила у матери прощения и сообщила, что самостоятельно приняла решение уйти из жизни. Вторая девочка прощальных сообщений не оставила.

В Следственном комитете подтвердили гибель девочек. Об этом ТАСС сообщила представитель пресс-службы регионального управления ведомства Елена Козырева. По ее словам, в настоящий момент следователи выясняют обстоятельства смерти детей.

Ранее в Краснодаре пара студентов записала прощальное видео и попыталась покончить с собой. Их нашли под окнами многоэтажки на Сормовской улице. Молодой человек скончался на месте, а девушку с многочисленными травмами доставили в больницу.