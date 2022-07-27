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Пара российских студентов сняла прощальное видео и попыталась покончить с собой

В Краснодаре пара студентов записала прощальное видео и попыталась покончить с собой

Кадр: Telegram-канал «Kub Mash»

В Краснодаре 20-летний студент и его 15-летняя девушка попытались покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным авторов поста, россиян нашли под окнами многоэтажки на Сормовской улице. Незадолго до этого пара записала прощальное видео и выложила его в соцсети. Молодой человек скончался на месте. Девушку с многочисленными травмами доставили в больницу, за ее жизнь борются врачи.

По информации канала, краснодарец начал затрагивать тему смерти в разговорах со своей девушкой после того, как его друг скончался от передозировки наркотиков. Кроме того, по информации издания, за два дня до происшествия молодые люди сильно поругались.

Ранее в Тульской области в машине в гаражном кооперативе нашли тела двух подростков. По информации следствия, 15-летняя девушка и 17-летний молодой человек умерли от отравления угарным газом в закрытом изнутри гараже.

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Константин Лысяков
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