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Тела двух российских подростков нашли в машине в закрытом изнутри гараже

В Тульской области двое подростков умерли от отравления угарным газом в машине

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Тульской области в машине в гаражном кооперативе города Белева нашли тела двух подростков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, 15-летняя девушка и 17-летний молодой человек умерли от отравления угарным газом. Двигатель машины, в которой находились их тела, был заведен, а гараж закрыт изнутри. Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили.

СК возбудил дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз.

Ранее тела двух влюбленных подростков обнаружили в машине в одном из гаражей Норильска. По предварительной версии, 16-летняя девушка и 15-летний юноша погибли от отравления угарным газом.

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Константин Лысяков
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