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Тела двух влюбленных российских подростков нашли в гараже

Тела 16-летней девушки и 15-летнего юноши обнаружили в машине в одном из гаражей Норильска

Фото: Прокуратура Красноярского края

Тела влюбленной пары — 16-летней девушки и 15-летнего юноши — нашли в автомобиле ВАЗ-21011 в одном из гаражей Норильска. Об этом в среду, 9 февраля, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Погибших в своем гараже обнаружил отец девушки.

«При этом топливо в баке автомобиля отсутствовало, ключи находились в замке зажигания, на снегу имелся след от выхлопных газов», — говорится в сообщении прокуратуры.

По предварительной версии, российские подростки погибли от отравления угарным газом.

Родственники погибших видели несовершеннолетних последний раз 6 февраля и считали, что они находятся в гостях друг у друга. Семьи детей на профилактическом учете не состояли. Прокуратура организовала проверку.

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Евгения Куликова
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