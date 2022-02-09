Тела двух влюбленных российских подростков нашли в гараже

Тела влюбленной пары — 16-летней девушки и 15-летнего юноши — нашли в автомобиле ВАЗ-21011 в одном из гаражей Норильска. Об этом в среду, 9 февраля, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Погибших в своем гараже обнаружил отец девушки.

«При этом топливо в баке автомобиля отсутствовало, ключи находились в замке зажигания, на снегу имелся след от выхлопных газов», — говорится в сообщении прокуратуры.

По предварительной версии, российские подростки погибли от отравления угарным газом.

Родственники погибших видели несовершеннолетних последний раз 6 февраля и считали, что они находятся в гостях друг у друга. Семьи детей на профилактическом учете не состояли. Прокуратура организовала проверку.