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В российском городе дети сутки находились в квартире с телами погибших родителей

В Ростове дети провели сутки в квартире с телами их погибших родителей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ростове двое детей сутки находились с телами погибших родителей. Об этом сообщил источник 161.RU в силовых структурах.

По словам собеседника, в квартире российского города находились две девочки в возрасте двух и трех лет. Тела погибших сожителей обнаружили родители одного из них, когда пришли в гости. «Девушка и молодой человек лежали на кухне. Сейчас дети нуждаются в психологической помощи», — сказал источник издания.

Сотрудники Следственного комитета России не обнаружили следов насильственной смерти. Ведомство начало проверку.

Telegram-канал Don Mash утверждает, что родственники нашли обнаженные тела погибших россиян на кухне. По данным авторов канала, в крови у них выявили наркотики.

Ранее в Смоленске в одной из квартир обнаружили трехлетнего мальчика, который жил вместе с телами умерших родителей. На плач ребенка, доносившийся из квартиры, обратили внимание соседи.

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Анастасия Шейкина
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