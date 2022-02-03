В российском городе дети сутки находились в квартире с телами погибших родителей

В Ростове двое детей сутки находились с телами погибших родителей. Об этом сообщил источник 161.RU в силовых структурах.

По словам собеседника, в квартире российского города находились две девочки в возрасте двух и трех лет. Тела погибших сожителей обнаружили родители одного из них, когда пришли в гости. «Девушка и молодой человек лежали на кухне. Сейчас дети нуждаются в психологической помощи», — сказал источник издания.

Сотрудники Следственного комитета России не обнаружили следов насильственной смерти. Ведомство начало проверку.

Telegram-канал Don Mash утверждает, что родственники нашли обнаженные тела погибших россиян на кухне. По данным авторов канала, в крови у них выявили наркотики.

Ранее в Смоленске в одной из квартир обнаружили трехлетнего мальчика, который жил вместе с телами умерших родителей. На плач ребенка, доносившийся из квартиры, обратили внимание соседи.