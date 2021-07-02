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В российском городе трехлетний мальчик жил с телами умерших родителей

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В одной из квартир в Смоленске обнаружили трехлетнего мальчика, который жил вместе с телами умерших родителей. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

На плач ребенка, доносившийся из квартиры, обратили внимание соседи. После проверки сотрудники полиции не обнаружили признаков насильственной смерти молодых людей.

В настоящее время мальчик находится в городской больнице, позже его передадут родственникам.

Ранее в Пермском крае местный житель расстрелял бывшую супругу, ее сестру и мужа на глазах у ребенка. Прибывшие правоохранители обнаружили троих взрослых, скончавшихся на месте. Подозреваемый успел скрыться. Ребенок получил сквозное ранение плеча. Девочку госпитализировали, она находится под контролем органов опеки.

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