Польша запаслась газом на зиму

Министр климата Польши Анна Москва заявила, что страна заполнила газовые хранилища на 100%

Польша закончила подготовку к началу отопительного сезона, полностью заполнив подземные газовые хранилища (ПХГ). Об этом заявила телеканалу Polsat министр климата и окружающей среды страны Анна Москва.

«На этот сезон мы обеспечены. У нас уже 100 процентов газа в хранилищах», — рассказала она. Министр отметила, что поставки газа продолжаются, несмотря на сокращение работы трубопровода «Северный поток».

В страну также непрерывно поступает уголь, добавила Москва. Министр заверила, что благодаря запасам полякам не придется беспокоиться об отоплении домов зимой.

«Газпром» прекратил поставки в Польшу 27 апреля из-за отказа национальной газовой компании PGNiG перейти на рублевую форму оплаты. Такое требование в стране посчитали нарушением контракта и отказались исполнять его.

Позже стало известно, что руководство Польши намерено привлечь Россию к ответственности за прекращение поставок топлива до истечения контракта. В то же время инфраструктура Польши позволяет принимать газ из других государств.