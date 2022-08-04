Польша запаслась газом на зиму
Польша закончила подготовку к началу отопительного сезона, полностью заполнив подземные газовые хранилища (ПХГ). Об этом заявила телеканалу Polsat министр климата и окружающей среды страны Анна Москва.
«На этот сезон мы обеспечены. У нас уже 100 процентов газа в хранилищах», — рассказала она. Министр отметила, что поставки газа продолжаются, несмотря на сокращение работы трубопровода «Северный поток».
В страну также непрерывно поступает уголь, добавила Москва. Министр заверила, что благодаря запасам полякам не придется беспокоиться об отоплении домов зимой.
«Газпром» прекратил поставки в Польшу 27 апреля из-за отказа национальной газовой компании PGNiG перейти на рублевую форму оплаты. Такое требование в стране посчитали нарушением контракта и отказались исполнять его.
Позже стало известно, что руководство Польши намерено привлечь Россию к ответственности за прекращение поставок топлива до истечения контракта. В то же время инфраструктура Польши позволяет принимать газ из других государств.