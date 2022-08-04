Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Польша запаслась газом на зиму

Министр климата Польши Анна Москва заявила, что страна заполнила газовые хранилища на 100%

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша закончила подготовку к началу отопительного сезона, полностью заполнив подземные газовые хранилища (ПХГ). Об этом заявила телеканалу Polsat министр климата и окружающей среды страны Анна Москва.

«На этот сезон мы обеспечены. У нас уже 100 процентов газа в хранилищах», — рассказала она. Министр отметила, что поставки газа продолжаются, несмотря на сокращение работы трубопровода «Северный поток».

В страну также непрерывно поступает уголь, добавила Москва. Министр заверила, что благодаря запасам полякам не придется беспокоиться об отоплении домов зимой.

«Газпром» прекратил поставки в Польшу 27 апреля из-за отказа национальной газовой компании PGNiG перейти на рублевую форму оплаты. Такое требование в стране посчитали нарушением контракта и отказались исполнять его.

Позже стало известно, что руководство Польши намерено привлечь Россию к ответственности за прекращение поставок топлива до истечения контракта. В то же время инфраструктура Польши позволяет принимать газ из других государств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Число погибших во время обстрела Донецка возросло до пяти
Освобожденного по ошибке похитителя бульдогов Леди Гаги вновь задержали
В Москве зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19
Известная актриса захотела избавиться от роскошного дома в США
Польша построит электронный барьер на границе с Калининградской областью
Минобороны России сообщило об уничтожении 130 украинских военных под Харьковом
Раскрыт простой и действенный способ очистить белые кеды
Акула укусила за губу ловившего омаров 13-летнего мальчика
Норвежского посла вызвали в МИД России
Российские войска подавили три взвода украинских реактивных систем «Град» в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.