Польша потребует от России заплатить за отключение газа

Польский министр Сасин заявил о скором выставлении счета «Газпрому» за отключение газа

Руководство Польши намерено привлечь Россию к ответственности за прекращение поставок газа до истечения контракта. Об этом заявил министр государственных активов Яцек Сасин, пишет газета Wirtualna Polska.

По его словам, власти договорились с Польской нефтегазовой компанией (PGNiG) и в скором времени выставят счет «Газпрому». В ходе прошедшей в сенате конференции «Путь к энергетической независимости в Польше и регионе» чиновник подчеркнул, что Варшава не может не отреагировать на разрыв Ямальского контракта в одностороннем порядке.

В связи с этим польская сторона потребует заплатить компенсации за те потери, которые понесла из-за действий российского поставщика. Сасин напомнил, что Варшава не хотела продлевать контракт, но до конца года газ должен был идти в республику.

Вместе с тем чиновник заверил, что страна полностью обеспечена газом благодаря принятым заблаговременно мерам. У нее полностью заполнены собственные хранилища, есть терминал для приема партий сжиженного природного газа (СПГ) и собственная добыча.

«Газпром» прекратил поставки в Польшу 27 апреля из-за отказа PGNiG перейти на рублевую форму оплаты. Такое требование в стране посчитали нарушением контракта и отказались исполнять его.

После остановки прокачки Варшава разорвала контракт, в результате, как отметил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, газовые отношения Польши и России закончились. При этом намерения России не стали сюрпризом для Польши, за сутки до остановки контрактов страна ввела собственные санкции в отношении «Газпрома» и «Новатэка».