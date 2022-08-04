Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Названы устаревшие в 2022 году стрижки

Grazia: маллет и градуированное каре утратили свою актуальность в 2022 году

Фото: Legion-media

Редакторы модного журнала Grazia назвали стрижки, которые утратили свою актуальность в 2022 году. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь, в списке антитрендов оказался маллет (прическа, при которой пряди по бокам и спереди короткие, а сзади удлиненные — прим. «Ленты.ру»). По словам специалистов, данная стрижка устарела из-за того, что она нарушает пропорции лица и нуждается в ежедневной укладке. Вместо нее эксперты предлагают присмотреться к каскаду.

Кроме того, потеряла популярность прическа, предполагающая длинные волосы и густую челку. Отмечается, что подобная стрижка подчеркивает мимические морщины, визуально старит и лишает пряди объема. В то же время придать прическе легкость и сделать образ более свежим поможет челка, создающая эффект нарочитой небрежности.

Также из моды вышло градуированное каре. Авторы материала пояснили, что эту прическу трудно укладывать из-за ее сложной формы.

Ранее редакторы журнала The Symbol назвали самую модную стрижку на осень 2022 года. По их мнению, в трендах грядущего сезона окажется укороченный боб — одна из разновидностей классического боба, для которой характерен ровный срез одной длины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
СК назвал возможные причины пожара на складе Ozon
Кучма спрогнозировал судьбу Грузии и Казахстана в случае поражения Украины
Звезда «Американского пирога» заявила о сексе с 200 людьми после выхода фильма
В России ответили на обвинения Siemens из-за турбины для «Северного потока»
В Москве подорожал один тип жилья
Акинфеев назвал отличительную черту европейских футболистов
В Армении заявили о нарушении договоренностей Азербайджаном
Названы устаревшие в 2022 году стрижки
ФСБ задержала полковника российской полиции за взятку в пять миллионов рублей
Психотерапевт назвала вызывающие алкоголизм и невроз профессии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.