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Названа самая модная стрижка на осень 2022 года

The Symbol: укороченный боб назвали самой модной стрижкой на осень 2022 года

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Редакторы журнала The Symbol назвали самую модную стрижку на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет об укороченном бобе — одной из разновидностей классического боба, для которой характерен ровный срез одной длины. Отмечается, что данную стрижку можно было увидеть на моделях в показах осенне-зимних коллекций одежды таких люксовых марок, как Givenchy, Coperni и Versace.

По словам экспертов, данная стрижка корректирует овал лица, помогает скрыть несовершенства кожи и визуально вытягивает круглое лицо. Кроме того, специалисты добавили, что укороченный боб удачно смотрится не только на прямых волосах, но и на волнистых. В то же время обладательницы вьющихся локонов могут придать прядям асимметрии для большего объема.

В заключение авторы материала пояснили, что упомянутая прическа не требует специального ухода: для укладки можно воспользоваться феном и средством для придания объема у корней.

В июле модные редакторы журнала Glamour и парикмахер Тина Фейри назвали еще одну модную прическу, которая также не требует укладки. По их мнению, в текущем сезоне актуальность обрел так называемый скандинавский боб. «Главное в этой стрижке — объем, которого можно добиться с помощью средств для прикорневой зоны. Просто нанесите мусс и высушите волосы феном», — заявила эксперт.

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Мария Винар
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