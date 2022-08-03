Названа самая модная стрижка на осень 2022 года

The Symbol: укороченный боб назвали самой модной стрижкой на осень 2022 года

Редакторы журнала The Symbol назвали самую модную стрижку на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет об укороченном бобе — одной из разновидностей классического боба, для которой характерен ровный срез одной длины. Отмечается, что данную стрижку можно было увидеть на моделях в показах осенне-зимних коллекций одежды таких люксовых марок, как Givenchy, Coperni и Versace.

По словам экспертов, данная стрижка корректирует овал лица, помогает скрыть несовершенства кожи и визуально вытягивает круглое лицо. Кроме того, специалисты добавили, что укороченный боб удачно смотрится не только на прямых волосах, но и на волнистых. В то же время обладательницы вьющихся локонов могут придать прядям асимметрии для большего объема.

В заключение авторы материала пояснили, что упомянутая прическа не требует специального ухода: для укладки можно воспользоваться феном и средством для придания объема у корней.

В июле модные редакторы журнала Glamour и парикмахер Тина Фейри назвали еще одну модную прическу, которая также не требует укладки. По их мнению, в текущем сезоне актуальность обрел так называемый скандинавский боб. «Главное в этой стрижке — объем, которого можно добиться с помощью средств для прикорневой зоны. Просто нанесите мусс и высушите волосы феном», — заявила эксперт.