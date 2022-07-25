Названа модная и не требующая укладки прическа

Редакторы Glamour назвали скандинавский боб модной и не требующей укладки прической

Модные редакторы назвали ставшую новым трендом в 2022 году прическу. Соответсвующий материал опубликован на сайте британской версии журнала Glamour.

По информации издания, в текущем сезоне актуальность обрел так называемый скандинавский боб, поскольку он не требует тщательной укладки. «Главное в этой стрижке — объем, которого можно добиться с помощью средств для прикорневой зоны. Просто нанесите мусс и высушите волосы феном», — заявила парикмахер Тина Фейри.

По словам специалистки, лучше носить скандинавский боб набок, избегая прямого пробора. «Такая деталь придает прическе естественность, при этом выглядит стильно и современно. Просто перекиньте волосы на ту сторону, какая вам больше нравится», — уточнила эксперт в беседе с журналистами.

В апреле стилисты также раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица, на нос и губы.