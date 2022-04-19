Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилисты перечислили лучшие прически для каждого типа лица

Who What Wear: обладательницам овальной формы лица подходит практически любая стрижка

Фото: Pixabay

Звездные стилисты назвали лучшие прически для каждого типа лица. Соответствующая подборка появилась на сайте портала Who What Wear.

Согласно материалу, лица бывают овальной, круглой, ромбовидной, треугольной, квадратной формы и удлиненные. Эксперты считают, что больше всего повезло обладательницам овала, так как из-за сбалансированных черт им подходит практически любая стрижка.

По словам известного парикмахера Кэша Лоулесса, рваные челки отлично смотрятся с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. В то же время гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица на нос и губы.

Материалы по теме:
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021

В свою очередь, женщинам с таким круглым лицом, как у актрис Кирстен Данст, Миранды Керр и Селены Гомес, стоит быть осторожнее со слишком короткими стрижками, так как они могут сделать голову шире и визуально уменьшить шею. В противовес данной тенденции эксперты рекомендуют присмотреться к широкому боковому пробору и многослойным укладкам.

Обладательницам квадратной или ромбовидной формы лица важно смягчить сильную линию челюсти и высокие скулы, считают специалисты. Звездный стилист Роберт Ветика уверен, что справиться с данной задачей можно с помощью придания волосам дополнительного объема и создания массивных локонов.

Помимо этого, парикмахеры добавили, что при удлиненном и треугольном лице клиенты обычно ставят перед собой цель сгладить углы и визуально уменьшить крупные черты. «Лично мне нравятся все виды челок для длинных форм лица: распущенные по бокам как у Лив Тайлер или прямые и низкие как у Наоми Кэмпбелл», — отметил Лоулесс.

Ранее в апреле стилист и международный креативный директор по колористике в компании Evo Hair Том Смит заявил, что начинать подготовку к окрашиванию волос необходимо за две недели до посещения салона красоты. По мнению эксперта, в первую очередь следует отказаться от тонирующих средств, таких как фиолетовый шампунь и оттеночный бальзам, чтобы мастер смог получить четкое представление о состоянии волос во время работы. Это также поможет улучшить результат окрашивания и сохранить его на долгое время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Карпова
Обсудить
Последние новости
Из подвалов у «Азовстали» вышли более 100 человек
Борисов заявил об отсутствии дефицита высокоточного оружия у военных
Галкин прокомментировал слух о допросе полицией в Израиле
В Чите чиновника задержали за взятку автомобилем Lexus
В Госдуме отреагировали на идею заменить российский триколор на флаг СССР
Джонсон отказался подавать в отставку из-за нарушения коронавирусных ограничений
Новые квартиры в России стали меньше
Косметолог испортила внешность россиянке и сбежала из своего кабинета
Экспорт российского угля резко упал
Стюардесса назвала хитрый способ обойти запрет на перевозку жидкостей в самолете
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.