Стилисты перечислили лучшие прически для каждого типа лица

Who What Wear: обладательницам овальной формы лица подходит практически любая стрижка

Звездные стилисты назвали лучшие прически для каждого типа лица. Соответствующая подборка появилась на сайте портала Who What Wear.

Согласно материалу, лица бывают овальной, круглой, ромбовидной, треугольной, квадратной формы и удлиненные. Эксперты считают, что больше всего повезло обладательницам овала, так как из-за сбалансированных черт им подходит практически любая стрижка.

По словам известного парикмахера Кэша Лоулесса, рваные челки отлично смотрятся с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. В то же время гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица на нос и губы.

В свою очередь, женщинам с таким круглым лицом, как у актрис Кирстен Данст, Миранды Керр и Селены Гомес, стоит быть осторожнее со слишком короткими стрижками, так как они могут сделать голову шире и визуально уменьшить шею. В противовес данной тенденции эксперты рекомендуют присмотреться к широкому боковому пробору и многослойным укладкам.

Обладательницам квадратной или ромбовидной формы лица важно смягчить сильную линию челюсти и высокие скулы, считают специалисты. Звездный стилист Роберт Ветика уверен, что справиться с данной задачей можно с помощью придания волосам дополнительного объема и создания массивных локонов.

Помимо этого, парикмахеры добавили, что при удлиненном и треугольном лице клиенты обычно ставят перед собой цель сгладить углы и визуально уменьшить крупные черты. «Лично мне нравятся все виды челок для длинных форм лица: распущенные по бокам как у Лив Тайлер или прямые и низкие как у Наоми Кэмпбелл», — отметил Лоулесс.

Ранее в апреле стилист и международный креативный директор по колористике в компании Evo Hair Том Смит заявил, что начинать подготовку к окрашиванию волос необходимо за две недели до посещения салона красоты. По мнению эксперта, в первую очередь следует отказаться от тонирующих средств, таких как фиолетовый шампунь и оттеночный бальзам, чтобы мастер смог получить четкое представление о состоянии волос во время работы. Это также поможет улучшить результат окрашивания и сохранить его на долгое время.