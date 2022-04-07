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Стилист дал советы по подготовке волос к окрашиванию

Стилист Том Смит: готовить волосы к окрашиванию стоит за две недели до визита в салон

Фото: Lindsay Cash / Unsplash

Стилист и международный креативный директор по колористике в компании Evo Hair Том Смит заявил, что начинать подготовку к окрашиванию волос необходимо за две недели до посещения салона красоты. Его рекомендации приводит издание The Sun.

По мнению эксперта, в первую очередь следует отказаться от тонирующих средств, таких как фиолетовый шампунь и оттеночный бальзам, чтобы мастер смог получить четкое представление о состоянии волос во время работы. Это также поможет улучшить результат окрашивания и сохранить его на долгое время.

Кроме того, специалист сообщил, что при частом контакте волос с жесткой водой необходимо использовать шампунь для глубокой очистки или средство для удаления минералов. Такие меры поспособствуют повышению качества волос и подготовят их к химическим красителям. «У девушек со здоровыми волосами появляется больше вариантов для выбора цвета при окрашивании. Кроме того, им реже приходится отрезать поврежденные кончики», — подчеркнул парикмахер.

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Помимо этого, по словам мастера, совет о посещении салона красоты с грязной головой является мифом, и волосы нужны вымыть за день до окрашивания. «Большинство парикмахеров предпочитают работать с относительно чистыми волосами — исключение составляют лишь те случаи, когда вам предстоит осветление кожи головы. Тогда небольшое количество натуральных жиров поможет защитить кожу от раздражения», — подвел итог стилист.

Ранее в апреле парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами. Мастер Моник Рапир поделилась советами, которые помогут надолго сохранить здоровье волос. По ее словам, главным правилом является отказ от затягивания прядей в тугие пучки и хвосты. Она отметила, что подобные прически создают сильное натяжение у корней и способствуют выпадению волос. Кроме того, парикмахер рассказала, что не стоит сушить мокрые волосы махровыми полотенцами и выпрямлять поврежденные волосы горячим утюжком.

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Татьяна Карпова
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